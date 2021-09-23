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Шефир пока не получил охрану УГО

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Шефир пока не получил охрану УГО

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не находится под защитой Управления государственной охраны (УГО). Он не входит в список лиц, которым она предоставляется автоматически.

Об этом РБК-Украина сообщили в УГО.

В ведомстве объяснили, что согласно действующему законодательству Шефир не попадает в перечень тех, кому госохрана положена по должности. Потому до покушения на него первый помощник не находился под защитой УГО.

В то же время он может обратиться с такой просьбой к Офису президента и по приказу главы государства охрана будет предоставлена. Однако в Управление госохраны такое распоряжение на данный момент не поступало.

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Зачастую жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях Службы безопасности Украины. В этих ведомствах изданию пока не смогли сообщить, находится ли Сергей Шефир под их охраной.

Напомним, на брифинге после покушения первый помощник президента заявил, что ранее не пользовался охраной, но после инцидента его, вероятно, «заставят» это сделать.

22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира. Ранения получил водитель, а сам помощник президента в результате нападения не пострадал.

Отметим, США пообещали помочь с расследованием о покушении на Шефира.

Кроме того, правоохранители рассматривают несколько версий покушения на Шефира.

УГО, Сергей Шефир
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