Врач прокомментировал состояние водителя Шефира

Угрозы жизни водителя первого помощника президента Украины Сергея Шефира после обстрела автомобиля нет, его состояние стабильное, заявляет главный врач «Феофании» Игорь Семенов.

«Пациент доставлен к нам скорой помощью... медицинская помощь ему предоставлена в полном объеме. Состояние его стабильное, угрозы жизни нет. Он находится в одном из интенсивных отделений», — сказал Семенов журналистам в среду.

Напомним, что покушение на Сергея Шефира было совершено сегодня утром около села Лесники в Киевской области. По информации МВД Украины, в автомобиль попало более десяти пуль. Сам соратник Зеленского не пострадал. По данному факту Генпрокуратура возбудила дело по статье «Умышленное убийство». В Офисе президента уже назвали инцидент попыткой убийства ключевого члена команды.