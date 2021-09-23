Депутат «Слуги народа» возглавил правоохранительный комитет Рады

Народный депутат фракции «Слуга народа» Сергей Ионушас возглавил парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

За такое решение на заседании в четверг проголосовали 265 народных депутатов.

Должность главы комитета стала вакантной после того, как его руководитель Денис Монастырский возглавил Министерство внутренних дел.