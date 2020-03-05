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В случае отставки Рябошапки за назначение нового генпрокурора сегодня голосовать не будут

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В случае отставки Рябошапки за назначение нового генпрокурора сегодня голосовать не будут

Вопрос назначения нового генерального прокурора в случае отставки Руслана Рябошапки сегодня рассматриваться не будет, заявляет заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«По процедуре, в случае, если будет высказано недоверие действующему генеральному прокурору, то кадрового решения сразу не будет. Представление вносит президент Украины, потом оно должно быть обсуждено на соответствующем комитете, перед тем, как это попадет в сессионный зал», — сказала Кравчук журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что внеочередные заседания созываются в пленарную неделю в часы, когда нет заседаний.

«Теоретически, это может произойти на следующей пленарной неделе, если будет позитивнее решение о недоверии нынешнему генпрокурору», — добавила депутат.

Кравчук также сообщила, что президент пообещал, что кандидатуры, которые будут рассматриваться на должность генпрокурора, будут обсуждены во фракции.

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Замглавы фракции также отметила, что сегодня президент не будет присутствовать на внеочередном пленарном заседании, поскольку находится с рабочей поездкой в Полтавской области.

Она также рассказала, что президент рассматривает несколько кандидатур на должность генпрокурора.

«Некорректно называть их фамилии. На фракции обсуждалась фамилия Ионушаса. И президент знает о том, что сигнальное голосование (на фракции — Ред.) было, но все ж таки решать ему, и, очевидно, мы будет обсуждать разные кандидатуры», — сказала Кравчук.

Руслан Рябошапка, Сергей Ионушас
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