Войти
Украина может подписать соглашение об «открытом небе» с ЕС в октябре
евроинтеграция
Украина может подписать соглашение об «открытом небе» с ЕС в октябре
Украина готова к консультациям по «Северному потоку — 2»
официально
Украина готова к консультациям по «Северному потоку — 2»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Украине опять растет число заболевших Сovid-19

224
В Украине опять растет число заболевших Сovid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 415 человек, 140 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 23 сентября 2021 в Украине зафиксировано 9 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 849, медработников — 137). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 2 060 человек; летальных случаев — 140; выздоровели — 2 415 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 23 сентября зафиксировано 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 сентября зафиксировано 6 754 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 20 сентября было 2 265 новых случаев заболевания СOVID-19.

Читайте также: В ЕС признали, что ничего не смогли сделать с украинской коррупцией и олигархами

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 379 483 человек, выздоровело 2 240 388 человека, летальных случаев — 55 424.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 24 сентября 2021
Четверг, 23 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016