Twitter разрешил пользователям отправлять донаты в биткоинах

Пользователи Twitter смогут отправлять пожертвования авторам в биткоинах, говорится в сообщении компании.
Пока эта функция будет доступна в приложениях для пользователей iOS, в ближайшие недели она появится и на Android.
Переводы будут выполняться с помощью сети Lightning Network. Пользователи могут подключить Lightning-кошелек или привязать биткоин-адрес для отправки и получения переводов.
Комиссию за переводы Twitter брать не будет. Чтобы отправить донат, нужно нажать на специальный значок слева от кнопки «Читать». После этого пользователю предложат выбрать сервис, через который будет проводиться платеж. Получать и отправлять вознаграждения смогут только совершеннолетние.
До этого пользователи соцсети могли отправлять донаты в валюте только через сторонние платежные сервисы. Среди них — CashApp, который принадлежит главе Twitter Джеку Дорси.
Донаты — один из способов заработка блогеров.
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