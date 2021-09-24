На шахте в Донецке произошел пожар

Спасатели эвакуировали 60 горняков из-за пожара на шахте им. Засядько в неподконтрольном Донецке, судьба одного горняка остается неизвестной. Об этом в пятницу сообщили в «МЧС» так называемой Донецкой народной республики (ДНР).
«В шахте находился 61 человек, из них 26 — на аварийном участке. В 04:45 все люди из шахты были выведены на поверхность, за исключением одного горняка», — цитирует сообщение подконтрольное сепаратистам Донецкое агентство новостей.
В «министерстве» уточнили, что первоочередные поисковые мероприятия не дали результата. Горноспасатели произвели поиск не вышедшего на поверхность рабочего до места плотного задымления. Возобновить спасательную операцию планировалось после реверсирования воздуха.
К спасательным работам привлечено 13 единиц техники и более 60 специалистов, добавили в ведомстве.
О пожаре на шахте им. Засядько сообщил в пятницу утром «мэр» Донецка Алексей Кулемзин. По его данным, возгорание произошло в четверг вечером на пересыпе транспортной ленты, к утру для ликвидации последствий аварии включен общешахтный реверс. Причина пожара устанавливается.
Шахта им. Засядько введена в эксплуатацию в 1958 году и является одним из крупнейших предприятий отрасли в регионе. Она расположена в прифронтовом районе Донецка и неоднократно попадала под обстрелы.
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