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В РФ уверяют, что при пересечении границы задержали украинского агента

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В РФ уверяют, что при пересечении границы задержали украинского агента

Российские пограничники задержали гражданина Узбекистана, вынужденно нарушившего российско-украинскую границу якобы во время спецмероприятия правоохранительных органов Украины. Об этом в пятницу сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин Узбекистана 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения», — отметили в ЦОС. Выяснилось, что нарушитель с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины на конфиденциальной основе.

«При выполнении очередного задания под видом лица, желающего нелегально попасть в Российскую Федерацию, он вступил в контакт с представителями криминальных кругов и за денежное вознаграждение в размере 27 тыс. гривен попросил оказать ему содействие в незаконном переходе на российскую территорию. Цель конспиративного мероприятия — создание условий для задержания пособников при попытке организации незаконной переправки иностранца в РФ», — сообщили в ФСБ. По словам задержанного, что-то пошло не так. «Пособники задержаны не были, а он для поддержания легенды был вынужден нарушить российско-украинскую границу», — пояснили в спецслужбе.

В ФСБ уверяют, что во время досмотра в верхней одежде и личных вещах задержанного обнаружили специальные технические средства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также порошкообразное вещество, предположительно являющееся наркотическим. Оно направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.

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В Центре общественных связей ФСБ также сообщили, что Украина попросила Россию вернуть гражданина Узбекистана, который нарушил российско-украинскую границу. «Украинская сторона нарушение границы признала и просит вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца», — отметили в ФСБ. В спецслужбе считают, что низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий на приграничной территории Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Украины привели к провалу оперативного мероприятия и агента.

Россия, Госпогранслужба, ФСБ
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