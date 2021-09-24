В Сирии за 10 лет убили более 350 тысяч человек

Более 350 тыс. человек были убиты во время конфликта в Сирии с марта 2011 по март 2021 года. Эти данные сообщила в пятницу в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она представила доклад, подготовленный возглавляемым ею управлением на сессии Совета ООН по правам человека.
«Мы составили список из 350 209 установленных лиц, убитых во время конфликта в Сирии с марта 2011 по март 2021 года», — отметила верховный комиссар.
По словам Бачелет, в этом списке — 26 727 женщин и 27 126 детей. Больше всего зарегистрированных жертв приходится на провинцию Алеппо — 51 731. Далее следуют сельские районы Дамаска (47 483), Хомс (40 986), Идлиб (33 271), Хама (31 993) и Тартус (31 369).
Как пояснила верховный комиссар, эта статистика «основана на тщательной работе», однако собранные данные не следует рассматривать как полный список жертв конфликта. Речь идет, по ее словам, лишь о «минимальном поддающемся проверке числе», а подлинное количество жертв, безусловно, больше.
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