В начале недели по всей Украине тепло и сухо

В ближайшие сутки, 27 сентября, в Украине ожидается солнечная, осенняя погода, которую принесёт антициклон со Скандинавии, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник по всей Украине без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, днём 12-17°, на Закарпатье и Прикарпатье 18-20°.

В Киеве — без осадков, температура воздуха ночью 7-9°, днём 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 сентября самая высокая температура воздуха была зафиксирована на отметке 30,3 градусов тепла в 1927 году, а самая низкая — ночью на отметке 1,2 градуса мороза в 1906 году.

Во вторник, 28 сентября, в Украине без осадков, только в восточной и северо-восточной части местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днём 10-15°; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днём 13-18°, на Закарпатье до 20°.

В Киеве — без осадков, температура воздуха ночью 4-6°, днём 12-14°.

26 сентября на 8.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 13-18°, в Днепре в пределах Киева 14°.