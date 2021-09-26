В Украине пять областей находятся в «оранжевой» зоне

В Украине по состоянию на 26 сентября министерство здравоохранения относит к «оранжевой» зоне карантина пять областей: Днепропетровскую, Донецкую, Кировоградскую, Тернопольскую и Черкасскую, говорится на сайте Минздрава.

В этих областях преобладает высокая динамика уровня госпитализации больных COVID-19.

Показатели других областей отвечают «желтому» уровню эпидопасности.

Напомним, во всех регионах Украины с 23 сентября установлен «желтый» уровень эпидопасности. В «желтой» зоне запрещается очное обучение в заведениях образования, где недостаточно вакцинированных работников, кроме детсадов и 1-4 классов, а также накладываются ограничения на работу заведений питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров.