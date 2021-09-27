Талибы запретили мужчинам брить бороды

«Талибан» запретил парикмахерам в провинции Гильменд брить бороды клиентам и ставить музыку во время работы. Об этом сообщил департамент добродетели и порока провинции, передает CNN.

«Брить бороды и играть музыку в парикмахерских и общественных банях строго запрещено. Если выяснится, что в парикмахерской или общественной бане кто-то сбрил бороду или там играла музыка, с виновными будут поступать в соответствии с законами шариата, и у них не будет права жаловаться», — говорится в заявлении.

Как передает «Би-би-си», с аналогичным запретом на бритье бород столкнулись парикмахеры в Кабуле. Один из владельцев крупнейшего салона города сообщил, что ему позвонил кто-то, назвавшийся государственным чиновником, который потребовал «перестать следовать американскому стилю», не сбривать и не подстригать чью-либо бороду.

Парикмахер из Герата пожаловался телеканалу, что и без официального запрета салоны теряют клиентуру. По его словам, мужчины перестали брить бороды, чтобы слиться со сторонниками «Талибана» на улице и избежать преследований.

Ранее в «Талибане» заявили, что запретят публичное исполнение музыки, поскольку это не соответствует нормам ислама. После этого талибы убили афганского народного певца Фавада Андараби.

Один из основателей движения «Талибан», мулла Нуруддин Тураби также заявил о намерении возродить в Афганистане практику казней и телесных наказаний, в том числе отрубания конечностей. «Отрубание рук необходимо для обеспечения безопасности», — заявил Тураби, отметив, что мера «имеет сдерживающий эффект». Сейчас правительство талибов решает, следует ли применять наказания публично.

Прошлый раз талибы управляли большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Тогда в стране было запрещено публичное исполнение музыки, кроме нашида (мусульманское песнопение), девочки вообще не могли посещать школу, а женщины — работать вне дома или появляться на публике без закрывающей все тело одежды и сопровождения мужчин. Нарушителей публично пороли или казнили. Большинство публичных казней проводили на стадионе в Кабуле, осужденным за убийство стреляли в голову родственники его жертв, а обвиненным в воровстве отрубали руку.