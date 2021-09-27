На монетах, посвященных 80-й годовщине Холокоста, не оказалось упоминаний о евреях

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» приветствует введение Национальным банком Украины в обращение памятных монет к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, но обеспокоены отсутствием упоминаний о евреях и еврейских символов на них.
«Наш центр приветствует шаги украинского государства, направленные на достойное чествование памяти жертв Холокоста...Однако нас обеспокоила тенденция подавать трагедию Бабьего Яра как своего рода универсальную беду человечества, которая не имеет прямого отношения к Холокосту. Наличие на монетах универсальных символов, которые могут символизировать любую трагедию, как: пронизанное пулей сердце, антропоморфные фигуры, олицетворяющие расстрелянные семьи, концентрические круги, напоминающие мишени, — является своего рода попыткой рассказать историю Холокоста без упоминания о евреях», — говорится в заявлении мемориального центра.
В документе отмечается, что «не хотелось бы такое важное событие ставить в один ряд с советской политикой памяти, когда директивным способом из упоминаний о жертвах Бабьего Яра убрали евреев, заменив их аморфными «советскими гражданами». В центре выражают надежду, что Национальный банк не будет уподобляться советским пропагандистам, не станет затирать факты и делать анонимными жертв этого символа «Холокоста от пуль».
В заявлении подчеркивается, что отсутствие упоминаний о евреях и еврейских символов на памятной монете — это то же самое, что Холокост без евреев или Голодомор без украинцев. «Здесь не может быть никакой универсализации, обезличивания, денационализации, поскольку евреев во времена Холокоста убивали только за то, что они евреи», — отмечается в заявлении.
В МЦ Холокоста «Бабий Яр» напомнили, что 27 сентября 2021 года Национальный банк Украины вводит в обращение две памятные монеты номиналом 5 и 10 гривен, посвященные 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре.
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