В Киев прибыл президент ФРГ Штайнмайер

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев, сообщает посольство ФРГ в Украине.

«Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра», — говорится в сообщении посольства в Твиттере.

В Киеве проходят мероприятия, посвященных 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру.