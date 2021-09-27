Датский художник взял деньги у музея и назвал это произведением искусства

Датский художник Йенс Ханнинг взял у музея современного искусства KUNSTEN 534 тыс. датских крон (около $84 тыс.) и не стал возвращать, назвав это произведением искусства. Об этом со ссылкой на датский телеканал DR сообщает Коммерсант.

Ханнинг взял деньги для того, чтобы воспроизвести в музее свою более раннюю работу, которая представляла собой две стеклянные рамки, наполненные банкнотами — датскими кронами и евро — и отражающие годовой доход соответственно в Дании и Австрии. Однако в итоге художник прислал в музей коробку с этой работой, в которой не хватало 534 тыс. крон. Сам господин Ханнинг заявил, что это и есть его работа, которую он переименовал в «Take the Money And Run» («Бери деньги и беги»). Руководство KUNSTEN считает, что Ханнинг должен вернуть эти деньги, и рассматривает возможность подачи заявления в полицию.

Йенс Ханнинг — художник-концептуалист, первые его работы появились в начале 1990-х годов, с тех пор он принял участие во многих международных выставках. Среди его работ — «Лето 1996 в Мидделбурге» (он перенес в художественный музей нидерландского города Мидделбурга с окраины города небольшую фабрику по пошиву одежды, на которой работали выходцы из Турции, Боснии и Ирана) и «Турецкие шутки» (запись разговора турок, рассказывающих друг другу анекдоты по-турецки, эта запись проигрывалась в общественном пространстве в Осло).