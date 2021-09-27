Войти
Лукашенко заявил о тайном создании в Украине баз НАТО
соседи
Лукашенко заявил о тайном создании в Украине баз НАТО
Шмыгаль рассказал о выгодах от «цифрового безвиза»
евроинтеграция
Шмыгаль рассказал о выгодах от «цифрового безвиза»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

кадры
RSS

Кабмин сменил правление Нафтогаза

305
Кабмин сменил правление Нафтогаза

Кабинет Министров на внеочередном заседании 27 сентября сменил состав правления НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Сегодня, 27 сентября 2021 года, правительство назначило исполняющих обязанности членов правления «Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“. Перед вновь назначенными руководителями поставлена задача обеспечить стабильную работу компании и наращивать добычу отечественного газа», — сообщают в министерстве.

Так, по решению правительства прекращены полномочия членов правления акционерного общества НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Исполнение обязанностей членов правления возложено на директора по управлению персоналом и социальной политике Нафтогаза Елену Бойченко, советника председателя правления компании Владислава Воловика, советника председателя правления по вопросам добычи газа Маврикия Калугина, начальника казначейского департамента Нафтогаза Романа Чумака.

«Безусловным приоритетом для правительства является стабильная работа Нафтогаза как одной из базовых компаний, от которой зависит вся энергосистема Украины и прохождение отопительного сезона. Нафтогаз продолжит выполнять свои обязательства по поставкам газа бытовым потребителям и предприятиям теплокоммунэнерго по годовым тарифам, как это и было инициировано Президентом Украины», — уверяют в Минэкономики.

Отмечается, что необходимость принятия правительством технических решений для обеспечения стабильной работы Нафтогаза возникла после того, как 21 сентября этого года члены наблюдательного совета компании подали заявления об отставке.

Как сообщалось, Кабинет Министров на внеочередном заседании 27 сентябре уволил трех представителей государства в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз Укриины» и взял на себя полномочия наблюдательного совета.

Читайте также: Датский художник взял деньги у музея и назвал это произведением искусства

Премьер-министр Денис Шмыгаль 7 сентября поручил первому вице-премьер-министру — министру экономики Алексею Любченко в недельный срок обеспечить объявление конкурса на отбор четырех независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Кабинет Министров 28 апреля освободил Андрея Коболева от должности председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и назначил новым председателем правления компании Юрия Витренко.

Нафтогаз України, Кабмин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016