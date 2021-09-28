НАБУ и САП проводят обыски в Харькове у противников городской власти

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) во вторник проводят в Харькове ряд обысков в рамках расследования возможного получения неправомерной выгоды, а также возможного уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконного обогащения.

«Следственные действия санкционированы следственным судьей ВАКС. Предварительная правовая квалификация — ч.4 ст.368, ч.1 ст.212, ч.1 ст.209, ст.368-5 УК Украины. Следственные действия продолжаются», — сообщается в телеграм-канале НАБУ.

«Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая тайну следствия», — отмечается в сообщении.

Ранее в одном из харьковских пабликов появилась информация о том, что НАБУ проводит обыски в офисе компании «Автоэнтерпрайз», ее гендиректора Дмитрия Никонова и депутата Харьковского горсовета Алины Мустафаевой («Слуга народа»)

«Сегодня с 10:00 НАБУ проводит обыски в офисе АВТОЭНТЕРПРАЙЗ, по месту проживания Мустафаевой Алины и Никонова Дмитрия», — говорится в сообщении.

Позднее в том же паблике появилась информация о препятствиях в проведении обыска.

«В связи с обыском, в Автоэнтерпрайзе забаррикадировались тем, что было под рукой — лифом с рекламой каршеринга и Мустафаевой... Приехал Никонов с помощником, объяснил наличие автомобиля перед въездом тем, что у них легла система и машина оказалась там случайно. Сам ничего не знает, НАБУ забрало у него два телефона и ноутбук и сломала дверь дом», — говорится в сообщениях.

Мустафаева и Никонов являются помощниками на общественных началах депутата-мажоритарщика от «Слуги народа» Александра Куницкого. Мустафаева в соцсетях регулярно публикует посты, критикующие руководство мэрии. Она также неоднократно высказывала сомнения в правдивости официальной информации об обстоятельствах лечения и смерти бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса и заявляла, что электронная подпись на представлении об избрании Игоря Терехова секретарем горсовета была сделана не лично Кернесом, находившимся на лечении в немецкой клинике «Шарите», а чиновниками горсовета.