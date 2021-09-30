Хотя бы одну дозу вакцины в Украине получили 7 млн человек

В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 7 000 533 человека. Всего в стране уже проведено более 12,6 млн прививок.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

В частности, за минувшие сутки вакцинировано против коронавируса 126 003 человека. Из которых первую дозу получили 73 816 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) — 52 187.

С начала вакцинальной кампании было привито 7 000 535 человек. Из которых полностью иммунизированы — 5 617 457.

В общем количестве в стране проведено 12 617 990 прививок.