Хотя бы одну дозу вакцины в Украине получили 7 млн человек

В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 7 000 533 человека. Всего в стране уже проведено более 12,6 млн прививок.
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
В частности, за минувшие сутки вакцинировано против коронавируса 126 003 человека. Из которых первую дозу получили 73 816 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) — 52 187.
С начала вакцинальной кампании было привито 7 000 535 человек. Из которых полностью иммунизированы — 5 617 457.
В общем количестве в стране проведено 12 617 990 прививок.
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