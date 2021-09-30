Зеленский присвоил звание Героя Украины историку Левитасу

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил общественному деятелю Илье Левитасу звание Героя Украины (посмертно) за выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур Украины, сохранение и памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую деятельность.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Представление на присвоение этого звания поступило от Министерства культуры и информационной политики Украины накануне 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, изучением которой и чествованием памяти жертв занимался Левитас.
Свой творческий и жизненный опыт Левитас (1931-2014) посвятил на общественных началах созданию форм и структур по развитию и сохранению еврейской культуры в независимой Украине, почтению памяти жертв Бабьего Яра, поиска и чествованию людей, которые спасали евреев от уничтожения в годы нацистской оккупации.
Является автором и составителем 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра, написал более 220 статей.
В 1989 году учредил Совет национальных обществ Украины, который существует и по сей день, и объединяет сотни местных организаций десятков национальностей. В том же году Левитас основал и возглавил первую еврейскую всеукраинскую организацию — Общество еврейской культуры Украины, которое в 1992 г. вошло в состав Еврейского совета Украины.
По инициативе и под руководством Левитаса был создан фонд «Память Бабьего Яра», который он возглавлял до самой смерти.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016