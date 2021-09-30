Жители высокогорий реже умирают от инсультов

Проследив за частотой возникновения инсультов среди жителей разных высот, эквадорские медики обнаружили, что обитатели высокогорий умирают от кровоизлияний в мозг на 12-17% реже, чем обитатели низин со схожей диетой и состоянием здоровья. Выводы ученых опубликовал научный журнал Frontiers in Physiology.

«На высоте в 2,5 км от уровня моря и выше живет более 160 млн. людей, однако мы почти ничего не знаем о том, как часто они страдают от болезней сердца и сосудов. Многие коллеги считали, что между жителями низин и высокогорий в этом отношении нет разницы, однако оказалось, что их физиология сильно различается», — рассказал один из авторов исследования, профессор Американского университета (Эквадор) Эстебан Ортиз-Прадо.

Ортиз-Прадо и его коллеги заинтересовались, как сильно высота местности, где проживает человек, влияет на вероятность развития фатальных кровоизлияний в мозг. Жизнь в горах заметным образом меняет характер работы легких и сердечно-сосудистой системы и заставляет их приспосабливаться к постоянной нехватке кислорода в воздухе.

Эквадорские медики изучили, как горный воздух и климат влияют на частоту развития инсультов в ходе 17-летних наблюдений за тем, как часто жители Эквадора погибали от кровоизлияний в мозг или же переживали нефатальные формы этих нарушений в работе кровеносной системы. В общей сложности, за это время свыше 38 тыс. эквадорцев погибли от инсультов, а жизни еще 75,8 тыс. медикам удалось спасти.

Исследователи детально проанализировали истории болезней всех жертв инсультов, что помогло им определить то, как часто они поражали обитателей высокогорных районов их страны, а также ее низинных областей. Оказалось, что живущие в горах мужчины и женщины умирали от инсультов примерно на 12% и 17% реже, а также вдвое реже попадали в больницы с нефатальными кровоизлияниями в мозг. Подобная закономерность особенно ярко проявлялась среди тех, кто живет на высоте в 2,5-3,5 тыс. метров.

По словам медиков, это было характерно как для всего населения Эквадора в целом, так и при учете возрастных различий, наличия и отсутствия вредных привычек и хронических болезней, особенностей диеты и прочих побочных факторов, влияющих на здоровье кровеносной системы. Последующие наблюдения и опыты на животных, как надеются Ортиз-Прадо и его коллеги, помогут выяснить причины этого.