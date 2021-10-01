Саакашвили призвал сторонников пойти колоннами на Тбилиси

Михаил Саакашвили призывает своих сторонников из партии «Единое национальное движение» двинуться 3 октября колоннами на Тбилиси. К одной из этих колонн он намерен присоединиться сам, дабы не быть арестованным, рассказал политик в опубликованном в соцсетях видеообращении.

«Утром 3 октября со всей Грузии мы направимся в Тбилиси, чтобы защитить результаты выборов. Я присоединюсь к одной из таких колонн. Моя просьба — чтобы такие колонны были многочисленными и подвижными, чтобы они не могли меня остановить. Если узурпирующему правительству удастся арестовать меня раньше, это должно еще больше укрепить нашу силу. В любом случае я не отступлю, и надеюсь, вы тоже», — цитирует слова президента агентство «Новости Грузия».

В обращении Сакашвили призвал своих сторонников проголосовать на муниципальных выборах, а потом провести массовую акцию в Тбилиси. В частности, выбираться будет мэр грузинской столицы. Основные соперники — действующий мэр Тбилиси, кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе и депутат Ника Мелия — кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной Саакашвили.

Такую же тактику, с прорывом границы и предотвращением своего задержания, Саакашвили использовал в 2017 году, когда прорывался на территорию Украины. Тогда президент Петр Порошенко лишил его украинского гражданства, однако при большом стечении сторонников Саакашвили все же пересек сухопутную границу Польши и Украины недалеко от Львова. Против политика возбудили дело о незаконном пересечении границы, но несмотря на это, он сумел пробыть на территории Украины до февраля 2018 года, когда вновь был выслан из страны.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд, в 2004–2013 годах. После потери власти и успеха партии «Грузинская мечта» он покинул Грузию. В стране против политика возбудили несколько уголовных дел. Он не был на родине восемь лет, с тех пор как оставил президентский пост.