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Саакашвили призвал сторонников пойти колоннами на Тбилиси

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Саакашвили призвал сторонников пойти колоннами на Тбилиси

Михаил Саакашвили призывает своих сторонников из партии «Единое национальное движение» двинуться 3 октября колоннами на Тбилиси. К одной из этих колонн он намерен присоединиться сам, дабы не быть арестованным, рассказал политик в опубликованном в соцсетях видеообращении.

«Утром 3 октября со всей Грузии мы направимся в Тбилиси, чтобы защитить результаты выборов. Я присоединюсь к одной из таких колонн. Моя просьба — чтобы такие колонны были многочисленными и подвижными, чтобы они не могли меня остановить. Если узурпирующему правительству удастся арестовать меня раньше, это должно еще больше укрепить нашу силу. В любом случае я не отступлю, и надеюсь, вы тоже», — цитирует слова президента агентство «Новости Грузия».

В обращении Сакашвили призвал своих сторонников проголосовать на муниципальных выборах, а потом провести массовую акцию в Тбилиси. В частности, выбираться будет мэр грузинской столицы. Основные соперники — действующий мэр Тбилиси, кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе и депутат Ника Мелия — кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной Саакашвили.

Такую же тактику, с прорывом границы и предотвращением своего задержания, Саакашвили использовал в 2017 году, когда прорывался на территорию Украины. Тогда президент Петр Порошенко лишил его украинского гражданства, однако при большом стечении сторонников Саакашвили все же пересек сухопутную границу Польши и Украины недалеко от Львова. Против политика возбудили дело о незаконном пересечении границы, но несмотря на это, он сумел пробыть на территории Украины до февраля 2018 года, когда вновь был выслан из страны.

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Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд, в 2004–2013 годах. После потери власти и успеха партии «Грузинская мечта» он покинул Грузию. В стране против политика возбудили несколько уголовных дел. Он не был на родине восемь лет, с тех пор как оставил президентский пост.

Грузия, Михаил Саакашвили
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