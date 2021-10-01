В РФ четвертый день подряд обновили рекорд смертей от COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 887 смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, что стало новым максимумом в этой стране с начала пандемии. Смертность от COVID-19 в России бьет рекорды четвертый день подряд: 28 сентября было зафиксировано 852 смерти, 29 сентября — 857, 30 сентября — 867 смертей.

Больше всего смертей за последние сутки традиционно зафиксировано в Москве (64) и Санкт-Петербурге (55).

Также за минувшие сутки в России коронавирус обнаружили еще у 24,5 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба.

Показатель не поднимался выше 24 тыс. более двух месяцев. В прошлый раз он преодолел эту отметку 25 июля.