В Кремле заявили о нарушении свободы СМИ в Беларуси

Ограничение доступа к сайту «Комсомольской правды» в Беларуси нарушает свободу СМИ, Кремль не согласен с этим решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что это, безусловно, нарушение принципов свободы СМИ», — сказал Песков.

Кремль рассчитывает на то, что Беларусь обеспечит условия для работы российских СМИ на своей территории, добавил пресс-секретарь Путина.

Ранее сайт «Комсомольской правды в Беларуси» оказался недоступен. Как сообщает российская «Комсомольская правда», сайт заблокирован по решению Министерства информации страны.

Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин, комментируя блокировку, сообщил, что у российских СМИ давно возникают сложности в Беларуси.