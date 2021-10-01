Венесуэла вновь провела деноминацию своей валюты

Власти Венесуэлы с 1 октября деноминировали венесуэльский боливар в 1 млн раз.
Об этом сообщает AP.
Также в обращение вводятся новые банкноты без шести нулей.
Власти страны считают, что такое решение облегчит как наличные операции, так и бухгалтерские расчеты в боливарах, которые теперь больше не требуют жонглирования почти бесконечными рядами нулей.
При старой системе двухлитровая бутылка газированной воды могла стоить более 8 млн боливаров. Многие из этих купюр были дефицитными, поэтому людям приходилось платить плотной пачкой других купюр с меньшим номиналом.
Отмечается, что деноминация в Венесуэле проводится уже в третий раз за последние 13 лет. В 2008 году местный боливар «потерял» три нуля, а в 2018 году — пять.
По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году инфляция в стране составит около 5500%.
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