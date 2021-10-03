Сенатор США обвинил Google и Apple в соучастии цензуре в России

Компании Google и Apple стали «соучастниками цензуры репрессивного авторитарного режима», когда во время выборов в российскую Госдуму удалили из своих магазинов приложение «Навальный» с «Умным голосованием». Об этом в письме гендиректору Google Сундару Пичаи и главе Apple Тиму Куку заявил сенатор-республиканец Марко Рубио.

Обе компании создали тревожный прецедент, который будет иметь последствия для миллиардов пользователей по всему миру, пишет он.

По словам сенатора, он серьезно обеспокоен решением Google и Apple удовлетворить незаконные и возмутительные требования российских властей. Приложение было удалено из Google Play и App Store в критический момент, когда миллионы россиян шли голосовать на избирательные участки.

«Вмешавшись, ваши компании лишили законную политическую оппозицию возможности организовать и провести голосование — и, возможно, даже занять законные места в российской Думе», ― заявил Рубио.

В заключение сенатор призвал Apple и Google объяснить свои действия и запросил более подробную информацию о том, как было принято решение о блокировке приложения.

Роскомнадзор потребовал от компаний удалить приложение 20 августа. Основанием послужило требование Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам, которые связаны с Фондом борьбы с коррупцией. ФБК признан в этой стране экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован.

Приложение оставалось доступным в магазинах почти месяц. Удалили его 17 сентября. Это произошло после того, как в Совете Федерации РФ заявили о возможности уголовного преследования сотрудников российских офисов Google и Apple в качестве наказания за «бездействие» после предупреждения властей.