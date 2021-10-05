Большая распродажа: Dnipro Agro Group Астиона и Кошляка приближается к банкротству

Агрохолдинг Dnipro Agro Group, подконтрольный бизнесменам из Днепра Василию Астиону и его тестю Михаилу Кошляку, вероятно, может ждать банкротство, пишет Александр Хищенко в материале «Земельный вопрос. Почему разваливается агробизнес Астиона».

Журналист не только вспоминает хронические проблемы агрохолдинга («наличие у Dnipro Agro Group долговой нагрузки, которая измеряется сотнями миллионов гривен, и дефицит оборотных средств, из-за которого руководители компаний группы истаптывают пороги банков, а Василий Астион закладывает в банке свой любимый Range Rover Autobiography»), но и сообщает о новых проблемах потенциального банкрота.

Так, в сентябре стало известно, что Dnipro Agro Group выставил на продажу сразу два своих элеватора. Первый — Божедаровский элеватор, расположенный в Днепропетровской области, имеет мощность хранения в 46 тыс. тонн зерна, второй — Фисаковский элеватор в Запорожской области мощностью 39 тыс т. За два этих объекта группа захотела выручить более 2,2 млн долларов.

Автор отмечает, что хотя «продажа любым агрохолдингом элеваторов, на первый взгляд, не является сенсацией», но время для избавления от активов выбрано крайне неудачное, так как Dnipro Agro Group делает это в разгар посевной кампании.

«Объем хранения зерновых и масличных культур Dnipro Agro Group составляет около 124 тыс.тна трех элеваторах (третий — „Синельниково-Агро“ в Днепропетровской области), то есть сейчас компания распродает больше двух третей своего элеваторного хозяйства. На сайте Dnipro Agro Group в приветствии от имени Василия Астиона можно прочесть также, что „в планах компании строительство еще одного элеватора, который будет соответствовать настоящему“. Впрочем, учитывая, что эти планы так и остаются на бумаге уже больше 4 лет, можно сделать простой вывод — Dnipro Agro Group просто разваливается», — констатирует журналист.

И перечислив еще ряд признаков намечающегося краха бизнеса Василия Астиона и Михаила Кошляка, задается резонным вопросом: «Дождутся ли своих денег от Dnipro Agro Group многочисленные кредиторы, в число которых до последнего времени входили Таскомбанк (кредитная линия на 360 млн грн), банк „Пивденный“ (10 млн долларов), ПУМБ (1,65 млн долларов), банк „Конкорд“ (25 млн гривен) и другие?».