Путина назвали «делателем королей» из-за цен на газ в Европе

Энергетический кризис в Европе связан с тем, что страны вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России. Об этом на саммите стран Евросоюза и Западных Балкан заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Первая причина энергетического кризиса — углеродный налог. Вторая причина — все хотели в марте, когда думали, что выходят из главной волны коронавируса, поднять свое производство дешевым газом, который у них уже был в хранилищах», — сказал он.

По его словам, европейские страны потратили запасы, а соглашения о долгосрочных закупках газа с Россией не заключили. «И сейчас русские, Путин — абсолютный „делатель королей“, он может влиять, кому, и по какой цене, и насколько поднять цену», — считает Вучич.

Президент также отметил, что сейчас подскочила и цена угля. «И все снова включили атомные станции на 100%, посмотрим, что сделают с Беларусью, которой не разрешали продажу энергии», — добавил он.

Кроме прочего, Вучич отметил, что решение Белграда построить газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») было очень умным, так как позволило обеспечить Сербию газом по доступной цене. «Сейчас у нас достаточно и электроэнергии, и газа», — заметил глава государства и пообещал обеспечить тепло в домах в отличие от других стран Европы.

5 октября биржевая цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив отметку $1450 за 1 тыс. куб. м. Цены на газ начали стремительно расти летом. Одной из причин стал отказ РФ бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на август, сентябрь и октябрь.