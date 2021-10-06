Путина назвали «делателем королей» из-за цен на газ в Европе

Энергетический кризис в Европе связан с тем, что страны вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России. Об этом на саммите стран Евросоюза и Западных Балкан заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Первая причина энергетического кризиса — углеродный налог. Вторая причина — все хотели в марте, когда думали, что выходят из главной волны коронавируса, поднять свое производство дешевым газом, который у них уже был в хранилищах», — сказал он.
По его словам, европейские страны потратили запасы, а соглашения о долгосрочных закупках газа с Россией не заключили. «И сейчас русские, Путин — абсолютный „делатель королей“, он может влиять, кому, и по какой цене, и насколько поднять цену», — считает Вучич.
Президент также отметил, что сейчас подскочила и цена угля. «И все снова включили атомные станции на 100%, посмотрим, что сделают с Беларусью, которой не разрешали продажу энергии», — добавил он.
Кроме прочего, Вучич отметил, что решение Белграда построить газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») было очень умным, так как позволило обеспечить Сербию газом по доступной цене. «Сейчас у нас достаточно и электроэнергии, и газа», — заметил глава государства и пообещал обеспечить тепло в домах в отличие от других стран Европы.
5 октября биржевая цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив отметку $1450 за 1 тыс. куб. м. Цены на газ начали стремительно расти летом. Одной из причин стал отказ РФ бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на август, сентябрь и октябрь.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016