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Instagram разрешил публиковать в ленте видео длиной до часа

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Instagram разрешил публиковать в ленте видео длиной до часа

Instagram разрешил публиковать в основной ленте соцсети ролики до 60 минут и переименовал приложение IGTV в Instagram TV, сообщает портал The Verge.

Instagram, по его данным, провел ребрендинг, переименовав IGTV в Instagram TV и избавившись от эксклюзивного формата видео IGTV. Теперь видео длиной до 60 минут можно загружать целиком в ленту и смотреть их, не выходя из основного приложения.

Представитель социальной сети сказал, что приложение IGTV, переименованное в Instagram TV, останется «местом для людей, которые намерены смотреть видео». Instagram TV совместит видео разных форматов, они будут отображаться в одной вкладке на странице профиля, уточнил представитель компании.

Сервис IGTV Instagram представил в июне 2018 года как мобильную версию видеохостинга YouTube, чтобы пользователи могли создавать и смотреть длинные видео. В июне этого года Instagram ввел новый формат видео Reels — короткие видеоролики, похожие на те, что пользователи создают в TikTok. Через неделю после этого соцсеть объявила, что будет делиться 55% рекламных доходов с создателями контента для IGTV.

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О планах Instagram переориентироваться на видео и позволить пользователям экспериментировать с «широкоэкранными, иммерсивными, развлекательными и мобильными» роликами глава компании Адам Моссери объявил в начале июля. «Мы больше не приложение для обмена фото или квадратными снимками», — подчеркнул он, назвав на тот момент главными конкурентами Instagram видеосервисы TikTok и YouTube.

Instagram
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