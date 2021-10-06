В США отмечается самый высокий рост числа убийств в истории страны

В США зафиксирован самый высокий в современной истории страны рост числа убийств — на 30% за период с 2019 по 2020 год. Об этом со ссылкой на обнародованные в среду предварительные данные Национального центра медицинской статистики федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщил телеканал CNN.
«Это самый значительный рост за последние 100 лет», — заявил телеканалу руководитель отдела статистики смертности Национального центра Роберт Андерсон.
Прежний рекордно высокий прирост за минувшее столетие — на 20% — был зарегистрирован в период с 2000 по 2001 год и был вызван совершенными в стране 11 сентября 2001 года масштабными терактами. Андерсон пояснил, что более высокий рост числа убийств за все время ведения такой статистики в США был зафиксирован лишь в период с 1904 по 1905 год, что, вероятно, был связано с улучшением сбора соответствующей информации и составления отчетности.
Согласно представленным Национальным центром предварительным данным, число убийств на 100 тыс. жителей страны увеличилось с почти 6,0 в 2019 году до 7,8 в 2020 году, самого высокого показателя с 1995 года, но, как отметили в статистическом центре ЦКПЗ, он существенно уступает показателю начала 1980-х годов, когда в США фиксировалось 10 убийств на каждые 100 тыс. Новые данные, по словам Андерсона, «несомненно, вызывают тревогу». «Совершенно очевидно, что мы движемся в неверном направлении», — сказал он.
В предварительном отчете Национального центра медицинской статистики, сообщает CNN, не приводится общее число убийств, совершенных в стране за указанный период. По данным же Федерального бюро расследований (ФБР), в прошлом году в США было зарегистрировано около 21 570 таких преступлений, против 16 425 годом ранее.
Снижение числа убийств, отметил Андерсон, зафиксировано за отчетный период лишь в трех штатах страны: Мэн, Нью-Мексико и Аляска.
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