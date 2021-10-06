ЕС поможет жителям и бизнесу, пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию

Брюссель в среду призвал страны-члены ЕС разработать и реализовать меры адресной господдержки жителям и малому бизнесу, наиболее пострадавшим от роста цен на газ и электроэнергию, сообщило агентство Associated Press (AP).
«Оказание адресной поддержки потребителям, прямые выплаты тем, кто больше всего подвержен риску „энергетической бедности“, снижение налогов на электроэнергию... — всё это меры, которые можно очень быстро принять в соответствии с законами ЕС», — заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, выступая в Европарламенте.
По ее словам, «непосредственным приоритетом должно быть смягчение социальных последствий и защита уязвимых домохозяйств», необходимо гарантировать, что энергетическая бедность не усугубится.
Она отметила, что и предприятиям можно оказать господдержку.
Симсон заявила, что на следующей неделе Еврокомиссия представит «инструментарий» мер, которые можно принять в краткосрочной и среднесрочной перспективах для решения проблемы высоких цен на энергоносители.
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