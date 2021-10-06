Премьер Польши винит Россию в росте цен на газ в Европе

Цены на энергию растут на европейских рынках по искусственным причинам, которые генерируются российским «Газпромом». С таким утверждением выступил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в ходе второго дня неформального саммита ЕС в Словении.
«Цены на энергию формируются по большей части искусственным способом за счет закручивания вентиля, можно сказать, Россией, «Газпромом», — заявил глава польского правительства, назвав «Газпром» инструментом энергетической политики российского государства. «Сегодня цены на газ подняли стоимость энергии на небывалые уровни. Мы предостерегали от этого», — добавил Моравецкий.
По его словам, на ближайших саммитах ЕС энергетическая политика и цены на энергию будут обсуждаться детально. «Чтобы защитить конкурентоспособность польской и европейской промышленности, мы будем предлагать широкие решения в рамках дискуссии в Евросовете через две недели», — указал премьер.
Цена на газ в Европе в ходе торгов 6 октября выросла до нового исторического рекорда, превысив $1 900 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
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