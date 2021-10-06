В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в «красную» зону

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в «красную» зону эпидемиологической опасности.

«В ближайшие дни несколько областей могут попасть в „красную“ зону», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Это значит, как подчеркнул премьер, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей будут полностью вакцинированы.

«Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно. У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов», — добавил Шмыгаль.