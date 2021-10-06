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Новый руководитель Укрэксимбанка отстранил глав департаментов банковской безопасности и информационной политики

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Новый руководитель Укрэксимбанка отстранил глав департаментов банковской безопасности и информационной политики

Временно исполняющий обязанности главы правления государственного Укрэксимбанка Сергей Ермаков отстранил от работы директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и главу департамента информационной политики Владимира Пикалова, сообщила советница главы Офиса президента Украины Виктория Страхова.

«Пикалов и Тельбизов отстранены — они не в подчинении Набсовета, их отстраняет менеджмент», — написала она в Facebook в среду.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, прокуратуре не удалось вручить подозрения двум работникам государственного Укрэксимбанка в связи с нападением на журналистов программы «Схемы» во время записи интервью в здании банка.

«Предварительно было установлено, что одно лицо находиться в помещении банка, однако в дальнейшем поступила информация, что якобы по состоянию здоровья это лицо покинуло помещение банка через другой выход (...) Причин об отсутствии их на рабочих местах администрация банка нам не сообщила. Сообщения о подозрении оставлены администрации банка», — сказала она на акции в поддержку журналистов Радио «Свобода» в среду.

По ее словам, криминальное производство расследуется по ч.1 и 3 ст.171 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщалось, Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования нападения на журналистов программы расследований «Схемы» и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

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Как сообщило ранее Радио «Свобода», в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований «Схемы» было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель «Схем» Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Укрэксимбанк
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