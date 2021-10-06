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В уголовном деле мэра Одессы Труханова фигурируют 16 человек

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В уголовном деле мэра Одессы Труханова фигурируют 16 человек

В уголовном деле о незаконном завладении активами, в частности средствами местного бюджета, а также земельными участками, принадлежащими Одесской городской территориальной громаде, по которому одесскому мэру Геннадию Труханову вручено сообщение о подозрении, фигурируют 16 человек.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в среду, по данным следствия из этих 16 лиц 10 являются членами преступной организации, а остальные — соучастниками совершения преступлений.

«Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами — средствами местного бюджета и землей... для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 годов громада потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду уточнила, что действия одесского мэра Геннадия Труханова и других лиц, которым были вручены подозрения по указанному делу, квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

«Следственные действия продолжаются, детали — потом», — подчеркивают в САП.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Информирую общество о том, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП. Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить», — написала генпрокурор в Фейсбуке.

По её словам, указанные лица причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

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Позже источник СМИ сообщили о том, что Венедиктова подписала подозрение, помимо мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику.

Ранее со ссылкой на «Forbes Украина» сообщалось, что одесский бизнесмен Владимир Галантерник является совладельцем рынков «Привоз» и «7-й километр», сети ТРЦ City Center, ТРК «Аркадия Сити», торговых галерей на пл. Старосенной, бутик-гостиницы De Paris и других активов в городе.

В 2018 году Галантерник был включен в российский список санкций.

НАБУ, Геннадий Труханов
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