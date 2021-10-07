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Рейтинг Байдена опустился до рекордно низкого уровня

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Рейтинг Байдена опустился до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена снизился до наиболее низкого уровня за время его пребывания на этом посту. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом в США.

Как свидетельствуют результаты исследования, отрицательно работу Байдена оценивают 53% американцев, а положительно — только 38%. Во время предыдущего опроса, проведенного тем же университетом три недели назад, положительно Байдена оценивали 42%, отрицательно — 50%. Таким образом, прослеживается тенденция к снижению популярности американского президента.

При оценке деятельности Байдена очень сильна зависимость от политических взглядов. Среди республиканцев отрицательную оценку его деятельности дали 94% опрошенных, а среди демократов — всего 10%. Однако среди тех, кто не относит себя к той или иной партии, рейтинг поддержки президента еще ниже, чем в среднем по стране. В этой категории опрошенных 60% оценивают усилия хозяина Белого дома отрицательно и только 32% — положительно.

Особенное недовольство у американцев вызывает политика президента относительно иммигрантов и ситуация на южной границе США, через которую пробуют пробраться тысячи жителей Латинской Америки. Отрицательно деятельность президента на этом направлении оценивают 67%, положительно — только 23%.

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Лишь 28% опрошенных высказались в поддержку курса Байдена по Афганистану. 50% считают, что США должны были оставить в стране определенные силы для ее поддержки, 15% полагают, что военных вообще выводить не стоило. Состоянием экономики в той или иной степени не удовлетворены 72% американцев.

В опросе приняли участие 1326 жителей США по всей стране. Он прошел с 1 по 4 октября, статистическая погрешность составляет 2,7%.

Джо Байден
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