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Международные резервы Украины за месяц снизились почти на 10%

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Международные резервы Украины за месяц снизились почти на 10%

Международные резервы Украины сократились на 9,2% в сентябре вследствие пиковых выплат по внешним обязательствам.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Так, международные резервы составляли 28,7 млрд долларов на 1 октября 2021 года.

Всего на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство выплатило 2,56 млрд долларов. В частности, 2,52 млрд долларов по внешним государственным облигациям, а также 2,1 млн долларов на обслуживание внутренних гособлигаций.

Валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили 216,9 млн долларов.

Также повлияла финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В сентябре их стоимость уменьшилась на 202 млн долларов.

НБУ отмечает, что в основном предложение валюты на межбанковском рынке превышало спрос. Это позволило Национальному банку выкупить в резервы 146,6 млн долларов.

В то же время в отдельный день месяца спрос на рынке превышал предложение, поэтому с целью сглаживания девальвационных колебаний центробанк продал 7 млн долларов.

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В общем, по итогам сентября 2021 года чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке составляла 139,6 млн долларов.

«Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», — резюмируют в НБУ.

Напомним, на 1 сентября международные резервы Украины выросли на 9,2% до 31,6 млрд долларов, что было самым высоким значением за последние 9 лет.

ЗВР
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