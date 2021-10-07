Международные резервы Украины за месяц снизились почти на 10%

Международные резервы Украины сократились на 9,2% в сентябре вследствие пиковых выплат по внешним обязательствам.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Так, международные резервы составляли 28,7 млрд долларов на 1 октября 2021 года.
Всего на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство выплатило 2,56 млрд долларов. В частности, 2,52 млрд долларов по внешним государственным облигациям, а также 2,1 млн долларов на обслуживание внутренних гособлигаций.
Валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили 216,9 млн долларов.
Также повлияла финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В сентябре их стоимость уменьшилась на 202 млн долларов.
НБУ отмечает, что в основном предложение валюты на межбанковском рынке превышало спрос. Это позволило Национальному банку выкупить в резервы 146,6 млн долларов.
В то же время в отдельный день месяца спрос на рынке превышал предложение, поэтому с целью сглаживания девальвационных колебаний центробанк продал 7 млн долларов.
В общем, по итогам сентября 2021 года чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке составляла 139,6 млн долларов.
«Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», — резюмируют в НБУ.
Напомним, на 1 сентября международные резервы Украины выросли на 9,2% до 31,6 млрд долларов, что было самым высоким значением за последние 9 лет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016