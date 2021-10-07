Европарламент обвинил Россию, Китай и КНДР в кибератаках

Европейский парламент принял в четверг резолюцию, в которой утверждается, что Россия, Китай и КНДР осуществляют кибератаки в отношении западных стран.

«Различные государственные субъекты, такие как Россия, Китай и Северная Корея, осуществляют вредоносную кибердеятельность, направленную на достижение определенных политических и экономических целей, а также целей в сфере безопасности. Эти действия включают в себя атаки на критически важные объекты инфраструктуры, кибершпионаж и массовую слежку за гражданами ЕС», — говорится в документе.