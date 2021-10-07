В Украине находится зампомощника госсекретаря США

Новоназначенный заместитель помощника государственного секретаря Робин Данниган, ответственная за Центральную и Восточную Европу, находится с визитом в Украине, сообщило посольство США.
«Во время своего первого визита в Украину новоназначенный заместитель помощника государственного секретаря Робин Данниган, ответственная за Центральную и Восточную Европу, занималась всем спектром американо-украинских вопросов на встречах с правительством, гражданским обществом и СМИ», — говорится в сообщении посольства США в Украине на Facebook в четверг.
Отмечается, что на встрече с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником она подтвердила поддержку США безопасности Украины в то время как она проводит исторические реформы.
«Затем она почтила память более 13 тыс. украинцев, убитых на Востоке из-за агрессии России, и подчеркнула на своих встречах, что США будут продолжать поддерживать украинское гражданское общество, верховенство права и антикоррупционные институции», — указали в посольстве.
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