ВОЗ впервые дала определение постковидного синдрома

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала документ, в котором подробно описывается так называемый постковидный синдром. Исследование доступно на официальном сайте организации.

Согласно данным специалистов, от «длительного COVID» или постковидного синдрома страдают по меньшей мере 10-20 процентов пациентов. Недуг напоминает о себе примерно через три месяца после инфицирования коронавирусом и длится до двух месяцев. При этом, острые фазы и моменты, когда заболевший чувствует улучшение своего состояния, могут сменяться несколько раз.

Основными симптомами постковидного синдрома медики назвали повышенную утомляемость, одышку, а также появление признаков когнитивной дисфункции и ряда других симптомов, влияющих на повседневную жизнь человека.

ВОЗ пришла к выводу, что подобные состояния, которые не могут быть объяснены иными диагнозами, следует отнести к постковидному синдрому.