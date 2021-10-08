Будущий iPhone 14 избавят от раздражающей пользователей «челки»

Следующее поколение смартфонов от Apple может быть лишено экранного выреза. Об этом со ссылкой на поставщика компонентов для iPhone сообщает Mydrivers.

Компания Largan, занятая производством оптических линз для гаджетов, нашла техническое решение, как разместить компоненты системы распознавания лиц без массивной «челки». Именно FaceID является причиной того, что Apple продолжает применять экранный вырез в своих смартфонах.

Инсайдеры считают, что «челки» в 2022 году лишатся лишь две модели iPhone 14 — Pro и Pro Max. Смартфоны попроще будут довольствоваться уменьшенным вырезом, представленным в 13-й серии iPhone.

Актуальный iPhone 13 был представлен в сентябре 2021 года.