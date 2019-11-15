Фракция «Слуга народа» исключила двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

Об этом в соцсетях сообщили народные депутаты Алексендр Дубинский и Макс Бужанский.

«Исключили Полякова и Скороход. Проголосовали большинством за НЕ исключение 2 кнопкодавов. Молодцы», — прокомментировал Дубинский, отметив, что он был против исключения Полякова.

Официальная причина исключения - систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вопреки принятой позиции фракции.

Скороход прошла в Раду по мажоритарному округу №93 (Киевская область), поэтому после исключения из рядов СН ей не грозит потеря мандата: она будет просто внефракционным депутатом. То же самое касается Полякова, который был избран по 206 мажоритарному округу в Черниговской области.