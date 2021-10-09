В «оранжевой» зоне карантина уже 15 областей

По состоянию на 9 октября в оранжевой зоне эпидемической опасности находятся 15 регионов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 9 октября к оранжевой зоне эпидемической опасности отнесены: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой и Луганской областях — 768, Херсонской — 496, Харьковской — 482.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 15 908 случаев заражения коронавирусом.