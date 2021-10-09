НАТО не будет принимать в свой состав страны Азии и Африки

НАТО не планирует включать в свой состав государства Азии или Африки. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в опубликованном в субботу интервью испанской газете El Mundo.
«НАТО в своем учредительном договоре заявляет о себе как о союзе Европы и Северной Америки, — пояснил он. — Ни в коей мере нет планов его расширения или включения членов из Азии или Африки. НАТО есть и останется региональным альянсом». По словам Столтенберга, организация «не рассматривает Китай в качестве противника». «Мы считаем важным вовлекать Китай в такие вопросы, как контроль над вооружениями и изменение климата», — сказал он, выразив мнение, что Пекин «не разделяет демократических ценностей» Запада.
Генсек организации в очередной раз сказал, что подход НАТО к России должен быть основан на «сдерживании и обороне», а также диалоге. «Нет никакого противоречия в том, чтобы быть твердым, сильным и при этом вести обсуждение с Россией, — уточнил Столтенберг. — Это наш сосед, с ним нужно говорить по многим вопросам, в том числе по контролю над вооружениями». «Диалог чрезвычайно важен, потому что мы хотим предотвратить новую холодную войну и новую гонку вооружений», — пояснил он.
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