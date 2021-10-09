Саакашвили пожаловался, что его не ведут в суд

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на то, что по его делам не назначают судебных слушаний. Обращение он опубликовал в Facebook.

Саакашвили утверждает, что его заключили в тюрьму на основании двух приговоров суда, «которые никто в мире не признает», а также ордера на арест по двум незавершенным делам.

«В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается. Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов, в то время как почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией Иванишвили», — написал бывший президент.

Он выразил надежду, что международное сообщество не оставит это дело незамеченным.

Бывшего президента задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии ему заочно вынесли два приговора: по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани Саакашвили получил три года лишения свободы, а по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили — шесть лет. Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

Саакашвили не раз заявлял, что вернется в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, и действительно сделал это. Выборы состоялись 2 октября, правящая партия «Грузинская мечта» получила 46,5 процента голосов, «Единое национальное движение» Саакашвили — 30,7 процента, а партия Георгия Гахария «За Грузию» — 7,79 процента. Второй тур намечен на 30 октября.