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Украинские мукомолы и хлебопекари отозвали подписи под меморандумом об экспорте зерна

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Украинские мукомолы и хлебопекари отозвали подписи под меморандумом об экспорте зерна

Руководители общественного объединения «Мукомолы Украины», Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) и объединения «Укрхлебпром» отозвали подписи под согласованным 5 июля меморандумом о взаимопонимании относительно предельных объемов экспорта зерна в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь), поскольку их позиции относительно предельных объемов экспорта украинской пшеницы были проигнорированы.

Как уточняется на сайте объединения мукомолов в понедельник, соответствующее письмо, направленное в адрес председателя Министерства агарной политики и продовольствия Романа Лещенко подписали директор «Мукомолов Украины» Родион Рыбчинский, президент ВАП Юрий Дученко и председатель объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко.

«Свое решение об отзыве согласований подписанты письма объяснили тем, что в рамках рабочих встреч по согласованию приложения к меморандуму, который определяет предельный объем экспорта украинской пшеницы в 2021/2022 МГ, позиции вышеуказанных ассоциаций «были проигнорированы, что, таким образом, полностью нивелирует положение ст.1 подписанного меморандума», — указано в сообщении.

Детальное обоснование своего решения подписанты письма намерены обнародовать в ходе специальной пресс-конференции, запланированной на 12 октября.

Как сообщалось, участники зернового рынка и Минагрополитики 5 июля подписали меморандум о взаимопонимании на 2021/2022 МГ. При этом приложение к меморандуму, в котором указываются предельные объемы экспорта сельхозпродукции, стороны собирались подписать после того, как станут известны объемы собранного урожая.

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Они подписывают этот документ ежегодно с 2011 года для сохранения баланса между внутренним потреблением зерновых и экспортными возможностями Украины.

Участники рынка в январе 2021 года согласовали предельный объем экспорта кукурузы на 2020/2021 МГ в размере 24 млн тонн и внесли соответствующие изменения в приложение к меморандуму. До этого в зерновом меморандуме на минувший МГ, подписанный в августе прошлого года, содержалась согласованная позиция по экспорту пшеницы и ржи на уровне 17,5 млн тонн и 16 тыс. тонн соответственно.

зерно, хлеб, МинАПК
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