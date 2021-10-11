В Золотоноше отремонтирует коллектор фирма, которую подозревают в хищениях на дорожных подрядах

КП «Городской водоканал» (Золотоноша Черкасской обл.) 27 сентября заказал у ООО «Риалбуд» реконструкцию самотечного и напорного коллекторов водоотведения по ул. Шевченко в г. Золотоноша, II очередь за 40,30 млн грн. Об этом пишет издание «18000» со ссылкой на «Прозорро».

Первую очередь работ по реконструкции заказывали в 2016 году. Ее стоимость — 31 млн грн. Во время работ планировалось реконструировать чуть больше 400 м коллектора в центре города.

Первая очередь также предусматривала закупку материалов для всей длины коллектора, а это более 8 км. Кроме того, было приобретено 3 тыс кубометров песка. Второй очередью предусматривалась укдадка 2 км ранее приобретенных труб и покупку еще 2 тыс кубометра песка.

Из двух участников самое дешевое предложения на торгах подало предприятие «Риалбуд», зарегистрированное в Киевской области. Работы должны завершить до конца следующего года.

«Риалбуд» прописан в городе Богуслав в Киевской области. Его владельцем является Арташес Татоян.

До апреля этого года «Риалбуд» называлось ООО «Татоян».

В прошлом году это предприятие попало в скандал на Черкащине. Подрядчик отремонтировал дорогу в Звенигородском районе, где уже через несколько месяцев сквозь асфальт проросла зелень.

В августе 2020 подрядчик получил подозрение от СБУ за более чем миллион убытков областному бюджету.

Также в 2020 году фирма попала в ряд скандалов на Киевщине.

Как сообщало издание «Наши деньги», с апреля 2020 года Нацполиция расследует хищения средств на дорожных подрядах в Кагарлицком, Мироновском и Богуславском районах, где «Татоян» в 2016-2019 гг. заключил 382 соглашения на 190,2 млн грн. По информации полиции, растрата происходила путем завышения объемов выполненных работ и использованных материалов, их стоимости, внесение в финансово-отчетную документацию расходов, которые не осуществлялись и тому подобное.

В постановлении Святошинского райсуда от 18 ноября 2020 года Арташес Татоян упоминается как «организатор и руководитель организованной преступной группы, которая через выполнение подрядных работ по заказу распорядителей бюджетных средств Киевской области на системной основе осуществляет хищения бюджетных средств в особо крупных размерах».

Согласно данным правоохранителей, Татоян присваивает около 15-20% от суммы подряда, из которых от 5% до 10% передаются распорядителям средств.