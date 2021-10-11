Курс турецкой лиры обновил рекордный минимум

Курс турецкой валюты упал в понедельник до 9,00 лир за доллар, пройдя предыдущий рекордный минимум (8,95), который был зафиксирован 29 сентября. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ослабление национальной валюты Турции продолжается с осени прошлого года. Тогда, по версии агентства, это произошло из-за того, что Анкара была втянута в конфликт между Азербайджаном и Арменией.