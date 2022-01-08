Эрдоган пообещал решить проблему цен и инфляции в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проблема высоких цен и инфляции в Турции будет решена в скорейшем времени, с таким заявлением турецкий лидер выступил на церемонии открытия линии высокоскоростных поездов Конья-Караман.
Инфляция в Турции выросла в декабре на 13,58 процента, достигнув 36,08 процента в 2021 году на фоне колебаний турецкой лиры.
«Проблема высоких цен, процентов и инфляции волнует нашего гражданина. В скорейшем времени эта проблема также найдет свое решение, как нашлось решение проблемы обменного курса», — сказал Эрдоган в ходе своего выступления, передает РИА Новости.
Финансовая система Турции переживает не лучшие времена из-за падения курса нацвалюты. Оно резко ускорилось после нескольких подряд снижений учетной ставки центробанка: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе ушедшего года стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.
Президент Турции выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 — министра финансов. Лидеры оппозиции обвиняли Эрдогана в экономической некомпетентности и призывали к досрочным выборам. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
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