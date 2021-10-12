Toyota будет использовать солнечные батареи в своих автомобилях

Японский концерн Toyota Motor намеревается в будущем начать использование высокотехнологичных солнечных батарей и систем на их основе в своих автомобилях. Об этом говорится в опубликованном во вторник компанией сообщении.
Отмечается, что крупнейший в стране автоконцерн совместно с Национальным институтом продвинутых промышленных наук и технологий займутся разработкой новейших систем солнечных батарей, которые в перспективе можно было бы использовать в автомобилях. Подчеркивается, что главной задачей в этом деле будет повышение эффективности выработки энергии при снижении стоимости создания таких батарей и систем на их основе.
Ранее Toyota также поставила цель довести уровни продажи своих электромобилей, гибридных и водородных авто до 8 млн единиц в год к 2030 году на фоне стремления местных властей и бизнеса активно сокращать промышленные и автомобильные выбросы углекислоты. Правительство Японии в октябре прошлого года провозгласило, что к 2050 году страна придет к нулевому промышленному и автомобильному выбросу углекислоты. К 2030 году его предполагается сократить на 46% по сравнению с уровнем 2013 года.
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