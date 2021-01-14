Сюжет с Трампом предложили вырезать из фильма «Один дома 2»

Актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах «Один дома» и «Один дома 2», поддержал предложения отредактировать вторую часть фильма, чтобы убрать из него нынешнего президента США Дональда Трампа.
Один из пользователей сети микроблогов Twitter опубликовал отредактированный отрывок из фильма, в котором в эпизоде в фойе отеля нет Трампа.
«Браво!» — прокомментировал актер в Twitter. Он также поддержал пользователя, призвавшего создать петицию о замене Трампа в фильме «Один дома 2» на 40-летнего Маколея Калкина.
Пользователи соцсети предложили и другие варианты: на месте Трампа они видят избранного президента США Джо Байдена и актера Киану Ривза.
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